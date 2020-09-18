Российский певец Юрий Лоза вступился за теорию плоской Земли. Он привел четыре «аргумента» в поддержку теории.

Лоза является сторонником теории плоской Земли. По его словам, основные доводы он почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант отметил, что он находит подтверждения теории в собственной жизни.

Лоза пояснил, что у геодезистов нет такого понятия как круглая Земля, в чем он убедился во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете. «Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю», — отметил Лоза, которого цитирует «Пятый канал».

Также музыкант заявил, что моряки никогда не пользуются глобусом. Ему рассказал это тесть, который «провел» в море 32 года. «Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру свои движения по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда», — привел второй аргумент Лоза.

Он также добавил, что самолеты летают только по прямой и только в северном полушарии, «как будто летят по плоской земле». Еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.

Последним аргументом, по мнению Лозы, можно считать климат на полюсах. Он заявил, что в случае, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов. По его словам, такого не может быть, «если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии».

Адепты Общества плоской Земли считают, что планета Земля — это плоский диск.

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