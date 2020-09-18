Бакинский апелляционный суд в пятницу изменил меру пресечения оппозиционера Тофика Ягублу.

Ягублу освобожден под домашний арест.

По словам адвокат обвиняемого Эльчина Садыгова, когда состояние здоровья Т.Ягублу улучшится, он будет выписан из больницы домой.

Низаминский районный суд Баку приговорил оппозиционера к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофиг Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам Ягублу не признал выдвинутые против него обвинения и уже 17 дней проводит голодовку. 12 сентября в связи с ухудшением состояния он был переведен из следственного изолятора в City Hospital.

Minval.az