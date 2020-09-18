В Великобритании пассажир автобуса сумел очень сильно удивить пассажиров и водителя транспортного средства.

Мужчина использовал вместо защитной маски для лица живую огромную змею, пишет Daily Mail.

Очевидица рассказала, что сначала ей показалось, что у ее соседа по сидению такая жуткая маска, которой он плотно закутал лицо.

Впрочем, по словам других пассажиров, никто из них не был сильно напуган.

«Сначала я подумал, что на нем действительно забавная маска, потом он позволил ей ползать по поручням. В автобусе сочли это довольно занимательным, это было определенно интересно», — рассказал другой британец, ехавший тем рейсом.

Один из руководителей транспортной компании отметил, что в новых правилах правительства четко указано, что защитным средством на лице не обязательно должна быть хирургическая маска, и что пассажиры могут сделать их сами или носить что-то подходящее, например, шарф или бандану.

Использование маски для лица в британском общественном транспорте в настоящее время является обязательным из-за пандемии коронавируса.

Man wears pet snake instead of face mask on bus People will definitely be social distancing from this guy! 🐍😱 Gepostet von Daily Mail am Dienstag, 15. September 2020

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