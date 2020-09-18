«Мое мнение о присвоении почетных званий было воспринято неверно, речь идет о предотвращении случаев злоупотреблений в связи с присвоением почетных званий в будущем».

Об этом журналистам сказал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Он отметил, что с этой целью в будущем предлагается реализовать механизм правового регулирования. «В этом механизме будут конкретные критерии. Рассмотрение кандидатов на почетные звания по этим критериям будет осуществляться независимой комиссией. Считаем целесообразным принятие решение втайне. Это наше предложение. Тем самым мы сможем предотвратить любые злоупотребления в ходе процесса в будущем», — цитирует его слова АПА.

Керимов в четверг на сегодняшнем заседании Комитета по культуре Милли Меджлиса заявил о случаях злоупотребления некоторыми лицами в присвоении почетных званий.

«Потому что у некоторых лиц снизилось доверие к министерству культуры и даже к государству из-за того, что им не присвоили почетные звания. Люди, которым присваивают почетные звания, должны принимать на себя обязательства перед народом. В советское время лица, удостоенные почетных званий, хвалили государство. Но нам бы хотелось, чтобы они принимали на себя обязательства перед народом, призывали общество к солидарности», – сказал он.

Minval.az