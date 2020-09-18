В Шеки на 3 дня закрыли рынок, где произошло массовое заражение. Согласно сообщению Оперативного штаба, несмотря на то, что в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе Шеки регулярно проводятся профилактические мероприятия с целью предотвращения случаев заражения инфекцией COVİD-9, в ОАО «Şəki Bazar», где совершают покупки жители городов Мингячевир, Евлахского и Агдашского районов, в результате тестов на выявление инфицирования среди лиц, занимающихся куплей-продажей, в последние дни выявлено 12 случаев заражения данным вирусом.

Соответствующим решением рынок с 18 сентября 2020 года закрыт на 3 дня, то есть на этот период деятельность рынка полностью приостановлена. После принятия соответствующих мер ОАО «Şəki Bazar» продолжит свою деятельность.

Также сообщается, что организовано лечение инфицированных в ОАО «Şəki Bazar». Лица, которые были с ними в тесном контакте, изолированы на дому в соответствии с действующими правилами.

Minval.az