Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал бывшего кандидата в лидеры страны Светлану Тихановскую «гуайдихой». Так он провёл параллели с Венесуэлой, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо безуспешно попытался при поддержке США и других западных стран захватить власть и сделать себя президентом.

— Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли «гуайдиху» и объявили её президентом, — сказал Лукашенко на женском форуме на «Минск-арене» (цитата по «Лайфу»).

Белорусский лидер также сообщил, что сотрудники силовых органов не допустили в стране «блицкриг», который оппозиция планировала после выборов президента.

Minval.az