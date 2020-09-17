Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провел переговоры по телефону с послом США Джоном Салливаном, сообщила пресс-служба МИД России. Беседа была посвящена событиям в Беларуси и ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.

Руденко также назвал перспективным предложение провести в Беларуси конституционную реформу, нацеленную на либерализацию политической системы страны с привлечением к этому членов трудовых коллективов и представителей гражданского общества.

Подробности беседы дипломатов по вопросу карабахского конфликта не сообщаются.

Minval.az