В России произошел очередной казус во время военных маневров с привлечением танков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети украинского общественного деятеля и заместителя председателя СБУ генерал-майора Виктора Ягуна.

Так, в сети появились снимки с полигона в Астраханской области (РФ), на котором проходили маневры с привлечением танков. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что был уничтожен случайным попаданием танк Т-90А.

«Последствия случайного попадания боевой ПТУР «Конкурс» (с БМП-2) по танку Т-90А в ходе международных военных учений в Астраханской области. Московская военщина — она такая «непобедимая» и опасная… Правда, сама для себя», — написал Ягун в комментарии к фото.

Minval.az