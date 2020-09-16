Трех российских туристок, отдыхавших в пятизвездочном отеле Турции, арестовали за избиение медсестры тапками. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Hurriyet.

Как отмечается, 23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна туристка, имя которой не раскрывается, устроили скандал в кабинете врача отеля прямо в день заезда. По словам пострадавшей медсестры, девушки вошли в приемную, и одна из них пожаловалась на боль в ступне.

Когда сотрудница медицинского кабинета попросила россиянок надеть маски, те принялись оскорблять ее, а одна из них сняла со своей ноги тапок и бросила медсестре в лицо. Тогда в конфликт вмешался врач, вызвав на место полицию.

Прибывшие сотрудники увезли из отеля девушек и избитую медсестру, которая написала на них заявление. Из отделения женщин направили в больницу, где у россиянок диагностировали алкогольное опьянение, а у медработницы — травму глаза. О дальнейшей судьбе туристок и грозящем им наказании не сообщается.

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