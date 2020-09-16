В американском штате Флорида оправдали невиновного мужчину, отсидевшего 37 лет в тюрьме за чужое преступление. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Роберта Дюбуаза осудили за изнасилование, избиение и убийство 19-летней Барбары Грэмс, произошедшее в 1983 году. Его отправили на смертную казнь, но позже приговор смягчили до пожизненного заключения. 27 августа выяснилось, что приговор был вынесен на основании показаний ненадежного источника и из-за ошибки в результатах анализа укуса на левой щеке жертвы.

При пересмотре дела ДНК-образцы Дюбуаза сравнили с материалами дела и установили, что заключенный не причастен к преступлению. После этого с американца сняли все обвинения и выпустили на свободу.

Дюбуаза оправдали благодаря сотрудничеству прокуратуры с представителями The Innocence Project — некоммерческой юридической организации, которая стремится оправдать неправомерно осужденных людей.

Освобожденного временно поселили в специальный центр для тех, кто оказался в тюрьме в результате судебной ошибки. Ему предстоит адаптироваться к новому миру, в том числе привыкнуть к огромным торговым центрам и современным смартфонам. Неизвестно, собирается ли он взыскивать денежную компенсацию за моральный ущерб.

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