Общественное объединение IDEA продолжает осуществление проекта «Наш двор». Так, в рамках вышеуказанного проекта, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор в Низаминском районе.

Конечно же, мы все приветствуем эту благую инициативу и благодарим Лейлу ханум за то, что с ее легкой подачи наконец-то началась работа в сфере, хромающей на обе ноги еще со времен советского прошлого. В редакцию сайте «Минвал» вот уже много лет неоднократно поступали письма жителей столицы, жалующихся на отсутствие во дворах асфальта, детских площадок, которые были уничтожены ради автостоянок, мусора в местах бывших песочниц, на ржавые турники, представляющие опасность для здоровья и жизни детей, и так далее. И если сегодня есть на самом деле благоустроенные дворы, то только на территории новостроек. А жители старых зданий, много лет писавшие письма в различные госинстанции в надежде получить ответы, сейчас молятся на Лейлу Алиеву, как на свет в конце тоннеля.

В ноябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу ИВ Баку Эльдара Азизова, и поинтересовался проделанной работой по благоустройству и развитию столицы. Э. Азизов сообщил главе государства, что в 2018-2019 годах в Баку было создано 273 образцовых квартала. Э. Азизов отметил так же, что на балансе ИВ Баку и районов города находятся 11 тыс. зданий, 6,331 тыс. из них — с дворами.

Азизов в ходе беседы отметил, что согласно поручению И. Алиева в 2018-2019 годах в Баку было создано 273 образцовых квартала, и по проведенным подсчетам в ближайшие годы в Баку возможно создание еще 743 образцовых кварталов, из которых 15 будут созданы до конца 2019 года.

Если честно, мы не знаем, о каких именно образцовых кварталах идет речь, скорее всего, о новозастроенных территориях. Но жители жилых комплексов, построенных еще во времена СССР и в период 90-х годов могут рассказать как раз об обратном. Далеко ходить не надо, достаточно углубиться в дебри любого района, хоть немного отдаленного от центра города. Правда, реконструкция доползла и до них, но только до тех домов, которые расположены вдоль трасс. Жителям домов, расположенных не в столь удобном стратегическом месте в ИВ отвечают однозначно – ждите.

Отметим, что не так давно глава государства, в рамках очередного визита в Ясамальский район, ознакомился с жилыми домами и отметил, что они находятся в совершенно неприглядном виде, причем, как изнутри, так и снаружи, после чего распорядился о срочном ремонте и облицовке зданий.

А теперь немного документации на тему.

В Указе президента «Об утверждении Положения о местной исполнительной власти» от 6 июня 2012 года (№648) говорится о многом, но мы хотели бы подчеркнуть несколько пунктов:

3.1.1. Главы местной исполнительной власти лично несут ответственность перед Президентом Азербайджанской Республики за выполнение возложенных на них обязанностей;

.1.4. Обеспечивают взаимодействие местной исполнительной власти с местными структурами центральной исполнительной власти и другими государственными органами, а также муниципалитетами, неправительственными организациями и другими организациями, осуществляющими деятельность на соответствующей территории.

Согласно этим пунктам становится понятно, что главной обязанностью как главы ИВ Баку, так и глав районных ИВ является не только право разрешения на деятельность тех или иных коммерческих объектов, а прежде всего, работа по благоустройству города и решение проблем граждан, связных с территорией, на которой эти граждане проживают. И все эти главы ИВ – в том числе и мэр Баку, лично отвечают перед президентом за свои действия (и бездействие в том числе). Ежегодно из госбюджета в эти структуры отчисляются огромные средства, которые должны пойти на благоустройство вверенной территории.

Но большинство жителей районов Баку не в курсе, куда эти средства уходят, потому прошений на ремонт дома, блоков и дворов пишется много, а результата приходится ждать много лет. И не факт, что дождешься вообще. Банальная отмазка из структур – «нет средств, вы в очереди, мы рассмотрим» и так далее. А дома, блоки и дворы по-прежнему находятся в состоянии упадка и хаоса.

Далее, зачем проводятся муниципальные выборы, к примеру? Мы все справедливо считаем – согласно принципам граждан, проживающих в демократической стране, что, принимая участие в муниципальных выборах, имеем право на помощь тех, за кого проголосовали. Принцип демократии в стране утвержден уже много лет, с момента падения «совкового прошлого», но те, за кого мы голосовали, на самом деле не могут являться подспорьем в решении наших проблем. Депутат имеет право обратиться с запросом к главе ИВ, поднять вопрос о жалобах и потребовать решения по наболевшим вопросам в самое короткое время. Но в том-то и проблема, что депутаты, которых мы избираем – чаще всего люди, о которых мы даже не слышали (зато читали в предвыборных рекламных плакатах). Они много обещают, но мало что делают и потому мало что меняется в нашей жизни, даже если мы посетим офис «народного избранника». Заявление примут, помощь пообещают, но не факт, что мы ее дождемся. А все потому, что и муниципалитеты, и главы ИВ сотрудничают в одной «связке», стараясь не обижать и не обделять друг друга ни в чем. Увы, это реалии, мы не открыли Америки, описав данный тандем.

В последнее время в СМИ постоянно появляются новости о громких арестах глав ИВ, успевших за эти годы хорошо нажиться за счет госказны, умудрившись прокормить не только своих близких и дальних родственников, но и многих односельчан пристроить к этой же самой казне. Все мы видим, как глава государства борется с коррупционной гидрой в системе ИВ, но она настолько глубоко пустила корни, что искоренением последствий вряд ли можно устранить причину.

А потому выход один: менять систему управления городом, хотя бы по принципу той же Германии – самой экономически сильной страны ЕС.

Мы уже неоднократно писали о том, что неправильно считать муниципалитеты мертворожденным органом. На самом деле мертворожденный рудимент государства – это именно районные ИВ, главы которых занимаются всем чем угодно: бизнесом, откатами, коррупцией, но только не своими прямыми обязанностями. Почему бы не передать инициативу муниципалитетам, как во всех цивилизованных странах, в которых именно муниципалитеты действуют по принципу открытого правительства с советом во главе? Преимущество прежде всего в том, что сессии эти проводятся в открытом формате – для всех, представители общественности всегда могут высказаться в ходе дебатов, а результаты волеизъявления граждан служат мощным средством давления на депутатов. Проведение плебисцитов сопровождается публичными форумами и открытыми дискуссиями, во время которых людям предоставляется возможность уточнить собственную точку зрения и познакомиться с иными позициями.

А что у нас? Муниципалитеты в Азербайджане целиком и полностью их деятельность зависит от решений ИВ, а потому и находятся в упадке. Но это же парадокс! В демократической стране, главенствующим органом которой является Конституция, должны заправлять парадом избираемые, а не назначенцы. Вот и судите сами: муниципалитет — это избираемый орган, а в ИВ сидят назначенцы. И балом правят именно они. А такого быть не должно. Ведь получается нонсенс: те, кого назначили управляют теми, кого избрали.

Для того, чтобы муниципалитеты в стране работали должно существовать четкое разделение полномочий. Но о нем и речи быть не может, так как все муниципалитеты в стране находятся в неформальном подчинении ИВ и потому не могут самостоятельно работать, так как для осуществления деятельности у них нет ни инструментов, ни финансирования. На самом деле, органы самоуправления – это важнейшая сфера. Если страна хочет идти вперед по пути саморазвития, она не должна отвергать муниципалитеты, правительство должно всячески содействовать их продвижению и укреплению их авторитета. Сегодня же муниципалитеты в стране влачат жалкое существование и даже на ремонт поселковых дорог, на уборку мусора и прочие бытовые проблемы они вынуждены просить деньги у государства.

Напоследок хочется отметить, что Азербайджан – это единственное государство — член Совета Европы, в котором отсутствует штатная единица мэра в больших городах. Да и в Баку мэра не избирают, а назначают в качестве главы ИВ, что само по себе является абсурдом.

Принцип работы и финансирование муниципалитетов – сегодня довольно болезненная тема для азербайджанских экономистов, уверяющих правительство в том, что органы самоуправления намного важнее, чем отмерший и дискредитировавший себя полностью институт Исполнительной власти, несущий сегодня в общество только проблемы и ничего более. Но пока что все пакеты предложений от НПО правительство отторгает, хотя на самом деле от решения этого вопроса зависит дальнейшая судьба крупных городов.

Одно пока ясно: пока существуют районные ИВ, в которых «от перестановки слагаемых сумма не меняется», не видать гражданам поблажек в виде ремонта дворов, домов и блоков. Остается только надеяться на Лейлу Алиеву, которая по доброте душевной помогает районным ИВ не помогать гражданам города, и решает за них то, что на самом деле входит в их прямые обязанности.

Яна Мадатова

Minval.az