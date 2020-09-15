Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины», говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

В соответствующем пункте документа указано, что Украина будет развиваться для защиты своих национальных интересов и укрепления региональной безопасности. Украина собирается развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном, Литвой, Грузией, Польшей, Турцией. Должны сохраняться партнерские контакты с другими государствами Балтии и государствами Северной Европы, а также тесные добрососедские отношения с государствами Центральной и Юго-Восточной Европы. Отношения с Беларусью и Молдовой описаны как «прагматические».

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