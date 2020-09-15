В России жена петербургского рэп-исполнителя Павла Бесфамильного Катерина Киттель сделала селфи со своим супругом сразу после того, как он умер. После этого снимок она установила в качестве основного фото профиля в соцсети ВКонтакте, пишут российские СМИ.

31-летняя Киттель написала, что супруг скончался 9 сентября.

«Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю, — ред.), что мне дальше делать», — сообщила она на своей странице. Скандальный снимок Киттель выложила на следующий день.

«Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно», — написала россиянка и добавила номер банковской карты для сбора средств на похороны мужа и «сохранение его творческого наследия».

Пользователи начали публиковать возмущенные комментарии по поводу провокационного фото. А вдова ответила, что в их семье никогда не было табу на тему смерти и вообще, она считает это селфи признанием в любви умершему Павлу.

Павел Бесфамильный известен в среде андерграундной музыки Санкт-Петербурга. Ему было 28 лет. Причины его смерти устанавливает медэкспертиза.

Minval.az