Со смягчением карантинного режима в Азербайджане, возобновлением работы Бакинского метро и возможностью выезжать в районы люди стали считать, что COVID-19 ушел и болезни нет. Однако так думать не следует.

Такое мнение в интервью телеканалу Real TV заявил председатель научного комитета TƏBİB Акиф Гурбанов.

Он напомнил, что Оперативный штаб при Кабмине поэтапно осуществляет смягчение карантинного режима в стране.

«В результате чего количество контактов между людьми возрастает, по мере роста контактов возможно и увеличение числа зараженных. Это неизбежно», – отметил он.

При этом, по его словам, за последний месяц в борьбе с эпидемией коронавируса были достигнуты серьезные успехи, если люди не будут соблюдать установленные правила, это может привести к увеличению числа инфицированных.

«Что, безусловно, может привести к тому, что правила карантина будут ужесточены», – подчеркнул он. И добавил, что всем стоит задуматься о том, что если люди не будут следовать правилам, то они вновь окажутся дома.

«Карантин может быть ужесточен, метро вновь может быть закрыто. С увеличением количества контактов, будет увеличиваться и число зараженных. Важно избегать контактов и пользоваться защитными средствами. Если не будем соблюдать правила, то число зараженных возрастет и будут введены запреты, это неизбежно. Каждый в первую очередь должен защищать себя и относится с уважением к решениям Оперативного штаба», – отметил Гурбанов.

Minval.az