Сопредседатели Минской группы ОБСЕ поговорили по отдельности по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, и пригласили министров лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего уточнения их позиций с целью возобновления предметных переговоров без предварительных условий, говорится в сообщении ОБСЕ.

Сообщается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) провели консультации в Париже 14 сентября. Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик также принял участие во встречах.

Сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, уделив особое внимание последним событиям после эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе в середине июля этого года. Сопредседатели внимательно рассмотрели и оценили сообщения и беспокойство сторон. Сопредседатели были проинформированы Каспшиком о ситуации на боевых позициях и ​​приветствовали его действия по возобновлению мониторинга.

В заявлении говорится, что сопредседатели продолжают активно и всесторонне содействовать переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию в соответствии со своим мандатом в ОБСЕ.

Minval.az