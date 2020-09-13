В США недалеко от от Атланты построят город, безопасный для чернокожих. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что уже 19 семей чернокожих купили земли в сельском округе Уилкинсон, штат Джорджия. Новый город получит название Freedom Georgia. При этом город не предназначен исключительно для темнокожих, но он будет «во всех отношениях про черных».

Земля расположена в 130 милях к югу от Атланты, где в июне полицейский застрелил 27-летнего чернокожего Рейшарда Брукса после того, как Брукс схватил электрошокер офицера и попытался бежать.

В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста. После смерти Брукса в Атланте возобновились протесты. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

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