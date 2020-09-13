Белорусская оппозиция ждет, что президент Александр Лукашенко наконец поймет, что у него больше нет поддержки ни внутри страны, ни на международной арене. Об этом заявила оппозиционерка Вероника Цепкало.

Цепкало выразила надежду, что Лукашенко все-таки решит добровольно отдать власть.

По ее словам, оппозиция хочет, чтобы действующий президент остался один, без поддержки чиновников и силовиков.

«Белорусский народ никогда не сдастся, прежде чем мы не достигнем своей цели», – приводит слова Цепкало «Настоящее время».

Она также высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси.

«Господин Путин – человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем», – заявила Цепкало.

Журналистка Ирина Ромалийская напомнила Цепкало, что Путин уже встал на сторону Лукашенко, на что та ответила: «Время покажет».

Minval.az