Китаец по фамилии Го достал из ведра с устричным соусом мертвую летучую мышь. Об этом сообщает Daily Star. До этого приправу его семья использовала несколько месяцев. Неприятная находка была сделана тогда, когда продукт стало невозможно достать из емкости.

Го выбросил погибшее животное и отправился с претензиями к продавцу бракованного товара. Китаец уверен — животное не могло свалиться в емкость в его доме. Все члены семьи тщательно закрывали крышку после использования соуса.

Производитель продукции свою вину отрицает. Он уверен, что производство стерильно и инородные тела на заводе попасть в соус не могли. В качестве компенсации владелец торговой марки готов предоставить семье Го еще две банки такого же соуса.

Пострадавший китаец отказался от такого щедрого предложения. По его словам, после ужасной находки он не мог есть еще несколько дней. Сейчас семейство Го планирует заказать независимую экспертизу стерильности при производстве соусов.

Minval.az