Состоялся официальный визит президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в Москву.

В ходе визита президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с главным исполнительным директором Роснефти Игорем Сечиным.

С азербайджанской стороны на встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

На встрече от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева посол вручил Игорю Сечину орден «Дружба» («Достлуг»).

Кроме того, от имени SOCAR Сечину И.И. было присвоено почетное звание «Заслуженный нефтяник Азербайджана».

На встрече главы нефтяных компаний обсудили перспективы взаимодействия между Роснефтью и SOCAR.

Minval.az