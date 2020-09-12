«Армения, проводящая политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана, в последние дни проводит политику переселения армян из Ливана на эти земли. Вчера в социальных сетях распространилась информация о заселении семьи из Ливана в городе Шуша, имеющем большое историческое и духовное значение для азербайджанского народа».

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в период, когда страны мира, в том числе Азербайджан, занимаются устранением последствий трагедии в Ливане, оказанием гуманитарной помощи этой стране, Армения извлекает выгоду из этой трагедии, страданий людей для реализации своих грязных целей.

«В то время как страны мира, включая Азербайджан, борются с последствиями трагедии в Ливане и оказывают Ливану гуманитарную помощь, Армения злоупотребляет этой бедой и человеческими страданиями в своих грязных целях. Таким образом, Армения демонстрирует всяческое отсутствие у нее моральных ценностей. Хотел бы особо подчеркнуть, что население, размещенное на оккупированных территориях, по сути, является жертвой безответственной авантюрной политики Армении. Все должны знать, что политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана не имеет юридической силы, и Азербайджан полностью отвергает ее последствия.

Армения также использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников.

Проводя политику незаконного заселения, Армения пытается изменить демографическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана. Политика незаконных поселений является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года. Согласно четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, оккупирующее государство не должно перемещать свое гражданское население на оккупированные ею территории.

В 1946 году на судебном процессе над главными военными преступниками Нюрнбергский международный военный трибунал признал двух подсудимых виновными в изменении этнического состава оккупированных территорий. Cогласно международному праву, политика создания поселений на оккупированных территориях, проводимая государством-оккупантом, должна классифицироваться как военное преступление. С этой точки зрения незаконное заселение Армении на оккупированных территориях Азербайджана является военным преступлением. Как ни парадоксально, эти действия являются уголовным преступлением по законам самой Армении. Так, статья 390 Уголовного кодекса Армении рассматривает выселение населения оккупированных территорий и их заселение населением государством-оккупантом как серьезное нарушение международного гуманитарного права и предусматривает наказание сроком от 8 до 12 лет. Акт агрессии, совершенный Арменией в направлении Товуза, попытка диверсии и саботажа на линии соприкосновения в июле этого года, свидетельствует о подготовке Армении к очередной провокации и военной авантюре.

Кроме того, в последние дни Армения в очередной раз открыто заявила о своем намерении оккупировать и другие территории Азербайджана устами непризнанного режима, созданного на наших оккупированных территориях, и пригрозила ракетным обстрелом города Гянджа.

Провокационные заявления и действия премьер-министра и министра обороны Армении, а также другие аналогичные шаги лишний раз доказывают, что цель абсолютно бесцеремонного руководства Армении — полностью сорвать переговорный процесс и добиться аннексии оккупированных азербайджанских территорий.

Вся ответственность за провокации на передовой и обострение ситуации ложится на политическое и военное руководство Армении.

Чтобы добиться прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, необходимо вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован только и исключительно в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана, признанных международным сообществом».

Minval.az