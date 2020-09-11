В рамках официального визита в Турцию парламентская делегация Азербайджана, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сегодня посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, возложив венок к подножию его памятника, говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Затем депутаты посетили Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка — «Аныткабир». От имени председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой к Мавзолею был возложен венок, спикер парламента оставила запись в Книге памяти.

В этот же день парламентская делегация Азербайджана встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Тепло поприветствовав председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и членов делегации, Мустафа Шентоп отметил, что Турция и Азербайджан – братские страны. «Азербайджан и Турция — одна нация, два государства, связанные братскими узами и исторической дружбой. Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», сказал спикер.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Мустафа Шентоп сказал, что Армения — угроза не только для Азербайджана, но и всего региона. Он напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, и готова во всем его поддержать. Поэтому в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте Турция всегда рядом с Азербайджаном, отметил он.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, поблагодарив за искреннюю встречу, выразила удовлетворение по поводу того, что в качестве спикера парламента осуществила первый визит именно в Турцию. Она отметила, что между нашими странами сложилась добрая традиция — наши высокопоставленные государственные деятели после вступления в должность совершают свои первые официальные зарубежные визиты в братскую страну.

«Придерживаясь этой замечательной традиции, и я совершила свой первый официальный зарубежный визит в дружественную Турцию. Это очень похвально, и я уверена, что эта прекрасная традиция между двумя братскими странами будет продолжаться», — сказала Сахиба Гафарова.

Спикер с сожалением отметила, что из-за пандемии коронавируса этот визит не представлялось возможным осуществить раньше. Председатель Милли Меджлиса поздравила братскую Турцию в связи с крайне эффективной борьбой с пандемией.

Рассказав об азербайджано-турецких отношениях, спикер Милли Меджлиса отметила, что в мировой политической системе этим отношениям нет альтернативы. По ее словам, в их основе лежит подлинный дух братства наших народов. Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на уровне стратегического партнерства.

Спикер довела до сведения турецкого коллеги, что Милли Меджлис Азербайджана и Великое Национальное Собрание Турции братские парламенты в соответствии с духом отношений между нашими народами. Это братство проявляется в сотрудничестве парламентов как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

«В наших парламентах есть взаимодействующие группы дружбы. Эти группы успешно возглавляют Ахлиман Амирасланов с азербайджанской стороны и Шамиль Айрым с турецкой стороны. Шамиль Айрым был награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг» за заслуги в развитии братских отношений между Азербайджаном и Турцией», — подчеркнула Сахиба Гафарова.

Она отметила, что крайне важно расширение взаимных визитов и встреч как между руководителями парламентов, так и группами дружбы, поскольку интенсификация контактов между группами дружбы вносит важный вклад в дальнейшее углубление связей между странами.

Спикер Милли Меджлиса вновь выразила глубокую признательность турецким политикам, политическим партиям в связи с тем, что представленные в Великом Национальном Собрании Турции четыре партии выступили с совместным заявлением по поводу провокации, совершенной Арменией в Товузском направлении государственной границы 12 июля.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что являясь единой нацией, и двумя государствами, в нашей истории есть много общего. Поэтому обе страны должны строить будущее таким образом, чтобы сохранить эту общность.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что слова, которые озвучил глава государства, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане, выражают позицию всего Азербайджана.

«Как вы отметили, у Азербайджана и Турции очень близкие отношения. На сегодняшний день между двумя странами подписано 249 документов. Эти документы охватывают широкий спектр областей, от образования до энергетических проектов. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты TAP, TANAP являются важными проектами не только для наших стран, но и для всего региона, и тот факт, что мы реализуем эти проекты вместе свидетельствует о нашем единстве, братстве и дружбе. Считаю, что нам нужно и дальше расширять эти отношения», — добавила Сахиба Гафарова.

Далее состоялся обмен мнениями касательно других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Minval.az