В Российской Федерации впервые провели чемпионат по выкапыванию могил на скорость, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, состязания должны были пройти во Владивостоке, но в итоге были перенесены в Томск. Соревнование организовали в рамках форума предприятий, оказывающих услуги ритуального характера.

Поучаствовать в «кладбищенском батле» приехали представители пяти городов. Как сообщает паблик, лучший результат конкурса показал томичи — 52 минуты, худший — около 70.

По словам организаторов, цель мероприятия — повышение сервиса и качества ритуальной отрасли.

Minval.az