Два армянских офицера объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
Обновляется.
Два армянских офицера объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
Обновляется.
Дата: 2020/09/10 12:07
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР, Важно
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