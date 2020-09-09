Жительница США жестоко отомстила изменявшему ей мужу и попала под шквал критики на портале Reddit. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mirror.

Американка расклеила по улице семейную фотографию с мужем и детьми. Неверного супруга она выделила красным кругом и подписала: «Бросил свою жену и детей в Нью-Йорке (…) Его новые соседи, знайте! Он все еще женат, но живет с другой женщиной». В заключении она призвала полицию привлечь его к ответственности за измены.

Пользователи сети возмутились ее поведением. «Зачем вывешивать фото с детьми?! Возьми снимок этого подонка, если уж так хочется», — комментировали одни. «Я понимаю, тебя предали, но причем тут дети? Ты серьезно?!» — добавляют другие. «Мой отец изменил и бросил нас ради другой женщины и жизни, но я никогда бы не пожелала ему такого», — признавались третьи.

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