В этом году кандидатом от Азербайджана на Нобелевскую премию мира выдвинут председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Об этом сообщил вице-президент Международного Нобелевского информационного центра, доктор наук Бейбала Алескеров.

По его словам, Аллахшукюр Пашазаде был утвержден в качестве кандидата экспертной группой Нобелевской премии мира:

«С 10 декабря по 1 февраля состоится прием документов. Кандидатуры направляются в экспертную группу Нобелевской премии мира. Результаты объявляются в конце сентября, начале октября. А 10 декабря проводится презентация.

Кандидатура шейхулислама Аллахшукюра Пашазаде выдвигается уже второй раз. В отношении кандидатов также пройдет тайное голосование, результаты будут известны в конце сентября и начале октября» (цитата по АПА).

Minval.az