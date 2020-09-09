Главное управлении полиции города Баку выступило с заявлением об акции протеста с требованием освободить члена партии «Мусават» Тофика Ягублу.

«9 сентября примерно в 15.00 20-25 человек, нарушив требования Закона Азербайджанской Республики «О свободе собраний», на улице Истиглалият в Сабаильском районе попыталась провести уличное шествие без согласования с Исполнительной властью города Баку. Сотрудники полиции, патрулировавшие территорию, предотвратили попытку провести незаконное уличное шествие», — заявили в столичной полиции.

Задержанных или арестованных нет.

Minval.az