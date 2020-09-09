Правозащитники — члены Совместной рабочей группы по правам человека, учитывая возникшие проблемы в состоянии здоровья члена партии «Мусават» Тофига Ягублу после объявления им головки, продолжают переговоры с представителями правительства для пересмотра его дела и освобождения из-под ареста. Об этом сообщил правозащитник Аваз Гасанов.

«Правозащитники надеются, что в ближайшее время будет уточнена процедура его освобождения, и Тофиг Ягублу воссоединится с семьей», — цитирует его «Репорт».

Ягублу уже 8 дней как объявил голодовку. Низаминский районный суд Баку приговорил оппозиционера к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофиг Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам оппозиционер не признал выдвинутые против него обвинения.

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