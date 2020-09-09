В соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики с 1 октября 2020 года разрешено функционирование государственных и частных детских садов в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе, а с 15 сентября 2020 года – в остальных районах и городах.

Решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете Министров. Постановление Кабинета Министров №330 в связи с этим было подписано сегодня и размещено на официальном сайте.

Причиной открытия садов в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе несколько позже (с 1 октября 2020 года) является плотность и численность населения. Это также связано с тем, что требуется более длительное время для проведения дезинфекционных работ, соответствующих подготовительных работ в садах.

В то же время, в этот период воспитатели и технические работники детсадов будут проинструктированы о новых правилах, игровые, спальные и другие комнаты будут организованы по специальным правилам.

Важным условием при открытии детских садов является обеспечение соответствующих санитарно-гигиенических правил.

Minval.az