Президент США Дональд Трамп заявил, что руководители Пентагона хотят продолжать войны, чтобы разработчики оружия оставались «довольными».

«Я не говорю, что военные любят меня. Солдаты любят. Высокопоставленные сотрудники Пентагона, вероятно, нет (не любят), потому что они не хотят ничего делать кроме того, как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, оставались довольными», — приводит слова Трампа «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

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