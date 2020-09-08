Заседание мониторингового комитета Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоится 10 сентября в формате видеоконференции, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

На заседании будут обсуждаться попытки Армении атаковать 12-16 июля азербайджанские позиции в Товузском направлении.

В ходе обсуждений выступят содокладчик по Азербайджану Штефан Шеннак, а также члены азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и Турал Гянджалиев.

Отметим, что сегодня в рамках заседания в ПАСЕ был также обсужден поднятый Туралом Гянджалиевым вопрос незаконного заселения Нагорного Карабаха ливанскими армянами со стороны руководства Армении.

Minval.az