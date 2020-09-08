В Северной столице России уничтожили более 46 тонн санкционных продуктов. Крупный груз был обнаружен в Большом порту Санкт-Петербурга.

Как рассказали FlashNord в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, таможенники проверяли контейнеры из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH в адрес петербургского оптовика ООО «Ригель».

По документам было сказано, что в контейнерах транспортируется бытовая химия, однако там нашли продукты питания из стран Евросоюза, ввоз которых запрещен на территорию РФ. Специалисты установили, что вместо моющих средств там были сыр из Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландов и Франции, а также масло из Финляндии и Нидерландов, и хамон из Испании.

Вся продукция весом 46 тонн была уничтожена путем сожжения 3 и 4 сентября.

Minval.az