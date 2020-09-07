В Азербайджане выявлено еще 89 случаев заражения коронавирусом, 132 человека вылечились, 3 человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 89 случаев заражения коронавирусом, 132 человека вылечились, 3 человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2020/09/07 16:58
Раздел: Азербайджан, Важно
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