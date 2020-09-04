С 8 сентября снимаются ограничения в связи с выездом и въездом в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабмине.

Исключения составляют пассажироперевозки между городами и районами.

Кроме того, с 8 сентября 2020 года разрешается оказание услуг внутри объектов общественного питания до 00:00.

При этом сохраняется запрет на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.

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