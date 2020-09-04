Президент Ильхам Алиев направляет жесткий месседж Кремлю

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии вручения верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса, без сомнения, еще долго будет оставаться в центре внимания и политиков, и экспертов многих стран. Вручение верительных грамот — это по определению важная протокольная церемония, но на сей раз в ее ходе президент не просто сделал несколько программных заявлений, которые выходят далеко за рамки отношений Азербайджана и Греции.

Прежде всего, президент Алиев «поднял планку» прозрачности во внешней политике: «Безусловно, у дипломатов своя манера общения. Я получил образование в институте, готовящем дипломатов. Поэтому мне известно, что такое дипломатический язык. Однако считаю, что было бы хорошо, если мы знали позиции друг друга для того, чтобы иметь ясное представление о том, где мы находимся, чего хотим и как будем идти вперед». После чего дал весьма жесткую оценку деятельности прежнего правительства Греции, сформированного партией СИРИЗА. Президент Ильхам Алиев напомнил, что «наша энергетическая компания SOCAR на основании обращения правительства Греции включилась в тендер для приобретения DESFA», причем это было сделано по просьбе экс-премьер-министра Греции Самараса. Открытый тендер закончился победой SOCAR, в Баку «планировали построить связку между Азербайджаном и Европой и решили, что если Азербайджан будет оснащать Грецию газом, то было бы хорошо владеть компанией, распределяющей этот газ». Азербайджан внес аванс — 40 миллионов евро, что составляло 10 процентов стоимости, и в течение 4 лет – с 2014 по 2018 годы — эти средства находились в распоряжении правительства Греции. После чего президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Но, к сожалению, прежнее правительство Греции сделало все возможное для того, чтобы SOCAR утратила это право. Я хотел бы повторить, что мы получили это легитимное право первоначально на основании предложения премьер-министра Греции, в ходе открытой и конкурентной тендерной процедуры, однако по политическим причинам, из-за негативного отношения прежнего правительства Греции к Азербайджану лишились этого легитимного права. Безусловно, это серьезно отразилось на наших связях, которые уже находились на низком уровне».

Более того, в той же беседе президент Азербайджана озвучил еще одно жесткое предупреждение в адрес Москвы: «Вы, наверное, в курсе нашей реакции на интенсивную поставку оружия из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные столкновения прекратились 16 июля, а начиная с 17 июля до вчерашнего дня, — вчера был последний рейс – из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских государств осуществлялись многочисленные грузовые рейсы. Я говорю это не только вам. Мы подняли этот вопрос и перед нашими российскими партнерами: военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас беспокойство, потому что это представляет значительную угрозу для Азербайджана, потому что, используя это оружие, они убивают наших военнослужащих, гражданских лиц».

Серьезное предупреждение было озвучено и в адрес Афин — это, как отметил президент Ильхам Алиев, «наша обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром. Как вам известно, Армения — страна, оккупировавшая наши территории. Она совершила акт геноцида в Ходжалы, изгнала из родных очагов один миллион азербайджанцев, разрушила наши исторические, культурные, религиозные памятники, осуществила политику этнической чистки на оккупированных территориях, нарушает международное право и не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и других организаций. Кстати, два года назад Европейский Союз и Азербайджан парафировали документ под названием «Приоритеты партнерства». В нем Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и неприкосновенность его признанных на международном уровне границ». То есть, в переводе с дипломатического, президент Азербайджана дал понять греческому дипломату, что его страна помогает государству-агрессору, чья политика противоречит международному праву вообще и входит в клинч с позицией ЕС в частности.

Наконец, глава государства озвучил еще один месседж. Говоря об обострении ситуации в Восточном Средиземноморье, президент Ильхам Алиев четко и недвусмысленно заявил: наша страна поддерживает Анкару: «Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье».

Можно, конечно, разбирать каждый пункт по отдельности. Но тут есть шанс не увидеть за деревьями леса. По сути дела, президент Азербайджана обозначил новую эпоху во внешней политике.

Прежде всего, беспрецедентно жесткий тон беседы с греческим дипломатом и жесткое предупреждение, что Азербайджан обеспокоен сотрудничеством Греции, Кипра и Армении — это верный признак, что дипломатия Азербайджана переходит в наступление на всех направлениях.

Кроме того, из беседы с греческим дипломатом самые серьезные выводы должны сделать не только в Афинах. Прежде всего, Азербайджан обозначил существенно более высокий уровень военно-политического союза с братской Турцией. Более того, этот союз теперь касается не только Карабаха или Карсского договора, но и охватывает, к примеру, Восточное Средиземноморье. О чем президент ставит в известность посла Греции, но с явным расчетом, что это прочитают, к примеру, в Париже.

Но самый серьезный месседж адресован Кремлю. Сближение с Турцией — уже нешуточная «горькая пилюля». Но в беседе с новым главой греческого диппредставительства президент Азербайджана вновь поднял вопрос российских поставок оружия для Армении. Из чего уже следовало несколько выводов. Прежде всего, вопрос с поставками оружия не «закрыт», как на это рассчитывали в Москве. Разъяснений в стиле «это не оружие, а стройматериалы» для этого недостаточно. И самое главное, Азербайджан «поднимает тему» не только в ходе двусторонних встреч с представителями самой России, но и в ходе переговоров с дипломатами, представляющими страны Евросоюза. В дипломатии такой «нюанс» говорит о многом.

Наконец, изрядную пищу для размышлений дает и экскурс в историю тендера на приобретение DESFA, где SOCAR, как бы это поделикатнее, «развели» на 40 миллионов. Можно, конечно, охарактеризовать это как стремление Азербайджана довести историю с покупкой DESFA до логического завершения. Но есть еще одна сторона вопроса. Как напомнил глава государства, SOCAR «отодвинули» от покупки DESFA исключительно по политическим мотивам. А партия СИРИЗА — не просто левые популисты. Её руководство пользовалось практически открытой поддержкой Кремля. С таким «бэкграундом» рассказ о том, как «друзья Москвы» не позволили SOCAR воспользоваться честной победой в тендере, а заодно прикарманили 40 миллионов евро, получает уже совсем другое «прочтение». Особенно в жесткой увязке с планами Азербайджана продавать в Европе свой газ и на фоне «оружейно-самолетного скандала». И это не столько вывод и результат, сколько серьезная «заявка»: судя по всему, главные «геополитические тектонические сдвиги» на Южном Кавказе еще впереди. Возможно, в Москве, да и не только в Москве, этого не ждали, но Азербайджан достаточно укрепил свои позиции, чтобы теперь позволить себе такую роскошь — принципиальную и наступательную дипломатию. И это реальность, которая в ближайшее время будет формировать политическое поле Южного Кавказа — вне зависимости от того, входил ли такой поворот в планы «глобальных игроков».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az