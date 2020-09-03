Начались тестовые поставки азербайджанского природного газа, добываемого с газоконденсатного месторождения «Шахдениз-2», в Европу через Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Газ пройдет через Адриатическое море по соединяющемуся на турецко-греческой границе Трансадриатическому газопроводу (TAP) и будет доставлен в Италию.

TAP заработает на полную мощность в I квартале 2021 года, передает АПА.

Отметим, по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта «Южный газовый коридор», на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта «Шахдениз-2». Этот трубопровод пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до юга Италии.

Minval.az