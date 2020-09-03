Президент Украины Владимир Зеленский пытался назначить пожизненную стипендию своему отцу, заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому, сообщает «Страна.ua».

В правительство был внесен проект президентского указа о присвоении пожизненной государственной стипендии пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому. Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен (6800 рублей).

Кабинет министров снял вопрос с повестки.

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