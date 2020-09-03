Президент Франции Эммануель Макрон раскритиковал корреспондента газеты Le Figaro, подготовившего новость о переговорах французского лидера с главой парламентской фракции движения «Хезболла» Мохаммедом Раадом в ходе визита в Бейрут.

Корреспондент Le Figaro Жорж Мальбруно, ссылаясь на собственный источник, распространил ранее сообщение о содержании переговоров Макрона и Раада.

Согласно публикации, что в ходе встречи Макрон предложил Рааду сотрудничество.

«Я хочу работать с вами, но докажите, что вы ливанец. Все знают, что у вас иранская повестка дня. Но вы любите ливанцев — да или нет? Вернитесь домой, покиньте Сирию и Йемен, выполните здесь свою работу по созиданию государства, потому что это будет на пользу вашей семье», — сказал Макрон, цитирует Le Figaro.

Мальбруно также раскритиковал давление Макрона на ливанских политиков по формированию нового правительства этой страны.

Телеканал LCI распространил кадры, на которых французский лидер накричал на Мальбруно, находившегося в толпе.

«С учетом деликатности вопроса, считаю ваш поступок безответственным. Это в корне ошибочное отношение к интересам Франции и других заинтересованных сторон, и противоречит журналисткой этике. Я всегда поддерживал журналистов, буду и впредь. Однако говорю вам открыто, ваши действия ошибочны и не профессиональны», — сказал президент.

На кадрах видно, как Макрон не позволил Мальбруно ответить и покинул помещение.

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