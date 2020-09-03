Почти каждый день, начиная с 17 июля, орнитологи возле главного аэропорта Армении в столице Ереване наблюдают, как приземляются гигантские российские военно-транспортные самолеты Ил-76 с ящиками с оружием и боеприпасами для армии Армении. Самолеты не летают напрямую из России в Армению, для этого потребуется разрешение Республики Грузия. Он отказывается предоставить разрешение на транзит в Россию. Вместо этого они делают длинный круговой обход через Иран, чтобы добраться до Армении.

Об этом пишет известный американский журналист, радио и телевизионный комментатор Рауль Лоури Контрерас на страницах издания Medium. Minval.az публикует статью журналиста без сокращений и изменений:

«Эти регулярные полеты начались через пять дней после того, как 12 июля армянские военные начали артиллерийский обстрел Товузского района Азербайджана вдоль международной границы двух стран.

Проще говоря, Товузский район находится в 300 километрах от Карабахского региона Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет был главным театром армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. В начале 1990-х годов Армения при содействии России вторглась и произвела этническую чистку в нагорно-карабахском регионе Азербайджана и семи прилегающих к нему районах, составляющих в общей сложности 20 процентов суверенной территории Азербайджана.

Несмотря на регулярные обстрелы со стороны армянских сил, до 12 июля боевых действий в районах за пределами установленной прекращением огня линии соприкосновения между армиями двух стран не происходило.

Так почему же армянский обстрел произошел, где и когда он произошел? По мнению хорошо информированных наблюдателей, смертоносный обстрел со стороны армян, в результате которого погибли 12 азербайджанских солдат и 76-летний мирный житель, должен был быть предупреждением о том, что этот жизненно важный район Азербайджана, имеющий многомиллионные трубопроводы для нефти и природного газа на Запад, уязвима.

По этим трубопроводам азербайджанская нефть и природный газ поступают в Турцию, Израиль, на Балканы и вскоре в Италию и Западную Европу. К октябрю этого года по новейшему газопроводу начнется подача газа в Европу и давняя монополия на российский природный газ будет разрушена, что приведет к сокращению политического влияния России и валютных поступлений.

Тревога и озабоченность по поводу того, что Россия наводняет Армению оружием и боеприпасами, были подняты в телефонном разговоре президента Азербайджана Ильхама Алиева со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин немедленно отправил своего министра обороны Сергея Шойгу в Азербайджан, чтобы сообщить президенту Алиеву, что беспокоиться не о чем. Шойгу сказал, что самолеты доставляли «строительные материалы» для использования в «строительных проектах» на огромной базе российской армии в Армении в Гюмри, которая является одной из крупнейших российских военных баз в мире с более чем 5000 военнослужащими.

Находясь в Баку, Шойгу спросили, почему эти рейсы проходят через Казахстан, Туркменистан и Иран, что в четыре или пять раз превышает расстояние прямого полета из России в Армению.

Почему ложь? Если бы поставки действительно были «строительными материалами», разве Республика Грузия не поощряла бы перевозки по железной дороге через нее, чтобы взимать транзитные сборы? Конечно, было бы.

Но самая вопрос заключается в том, что Россия никогда не запрашивала разрешения на транзит, потому что в запросе было бы обнаружено оружие и боеприпасы, а не «строительные материалы».

Баку заявил, что объяснение России неудовлетворительно.

Почему оружие и боеприпасы и как за них платит Армения?

У правительства Армении нет денег. Треть его ВВП приходится на денежные переводы армян из России, Франции и США (в частности, из Лос-Анджелеса). Для сравнения, Мексика известна своими денежными переводами из Соединенных Штатов, которые составляют несколько миллиардов долларов, но составляют всего 2% (два процента) ее ВВП (до Covid-19).

Россия оплачивает аренду своей армейской базы и авиабазы ​​в Армении и предоставляет Армении «кредиты» на закупку у России ракет, артиллерии и боеприпасов. «Кредиты» никогда не выплачиваются. Российские пограничники охраняют границы Армении с Грузией, Азербайджаном, Турцией и Ираном. Россия занимается ПВО Армении, отсюда и российская авиабаза в Армении. Армией Армении руководит генерал российской армии. Даже генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе с 2013 по 2018 год был гражданином России, по сути, известным российским «олигархом».

В отличие от Азербайджана, Армения является членом возглавляемого Россией военного блока Организации Договора о коллективной безопасности, который позиционирует себя против НАТО.

На вопрос «почему» ответ напрашивается сам собой. С помощью этого оружия и боеприпасов Россия готовит Армению ко второй войне против Азербайджана.

Армения и ее американское лобби обвиняют Азербайджан в боевых действиях, начатых 12 июля самой Арменией. В это лобби входят американские конгрессмены, такие как Адам Шифф, Брэд Шерман, Фрэнк Паллоне, Джуди Чу и другие, которых в достаточной мере взращивают армянские фонды кампании по предстоящим выборам. Несмотря на выборы, 500 тонн оружия и боеприпасов, поставляемых Россией в качестве «строительных материалов», являются значительными; они должны помочь расширить российское присутствие в регионе, который к этому времени следующего года значительно сократит давнюю монополию России на поставки нефти и природного газа в Европу.

Вашингтону следует принять это к сведению и действовать соответственно».

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