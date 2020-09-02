Арестованный бывший посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов пожелал остаться в следственном изоляторе Службы государственной безопасности. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал адвокат Адиль Исмаилов.

«Как я сообщал ранее, уголовное дело в отношении бывшего посла Эльдара Гасанова по статьям УК 308.2 и 308-1.1 взято в отдельное производство от уголовного дела в отношении сотрудников МИДа и направлено в Генпрокуратуру. Однако, учитывая личную просьбу Эльдара Гасанова, он содержится в следственном изоляторе СГБ. Гасанов не имеет претензий к условиям содержания и обращению с ним. В последние годы, особенно в последние два года, он перенес ряд серьезных заболеваний, и находится под постоянным медицинским наблюдением. Изоляция крайне негативно влияет на его здоровье. Он ежедневно принимает большое количество различных препаратов. Из-за уважения к личной жизни я бы не хотел комментировать его болезни, но очевидно, что имеются проблемы с его здоровьем, и в любой момент может возникнуть критическая ситуация. Он обвиняется в совершении менее тяжкого преступления, и закон допускает замену содержания под стражей за такие преступления залогом. Эльдар Гасанов не признает себя виновным по предъявленным обвинениям и требует проведения полного, тщательного и объективного расследования. Учитывая его личность, 65-летний возраст, проблемы со здоровьем, а также риск заражения, защита намерена обратиться в суд с просьбой о замене предварительного заключения залогом. Пользуясь случаем, обращаемся к президенту и главам правоохранительных органов с просьбой оказать содействие в законном разрешении нашего обращения в пределах их полномочий. Надеемся, что наше ходатайство будет рассмотрено в законном порядке», — написал Адиль Исмаилов.

Minval.az