Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о реализации мер по оздоровлению и развитию металлургического комплекса страны. Распоряжением главы государства, ЗАО «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Кроме этого, правительству в течение двух месяцев поручено принять необходимые меры в связи с ликвидацией ОАО «Дашкесанский горно-обогатительный комбинат».

Minval.az