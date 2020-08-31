В Азербайджане самый высокий показатель случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Баку – 56,2%.

Так, в Абшероне этот показатель составляет 15,8%, в низменных районах – 10,2%, в Гянджа-Газахе – 6,4%, в Лянкяране – 4,3%, в Губа-Хачмазе – 1,9%, в Шеки-Загаталы – с 1,7%, в Верхнем Карабахе – 1,0%, в Нагорном Ширване – 1,6%, в Нахчыванской Автономной Республике – 0,04%.

0,8% зараженных составляют прибывшие из-за границы.

Кроме того, обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Согласно данным сайта koronavirus.info, в настоящее время самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский район.

Процент заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составил 14,3%, Хатаинском -12,2%, Сабунчинском — 11,8%, Ясамальском — 11,8%, Насиминском — 9,1%, Наримановском — 8,5%, Сураханском — 8,0%, Низаминском — 7,1%, Гарадагском — 7,4%, Хазарском — 5,0%, Сабаильском — 4,6%, Пираллахинском — 0,3%.

Minval.az