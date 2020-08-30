Во Франции произошла череда загадочных убийств лошадей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Sky News.

По сведениям местной полиции, около 30 животных были жестоко убиты по всей стране. У большинства из них было отрезано ухо, удалены глаза и гениталии, а также выкачана вся кровь. При этом мясо лошадей осталось нетронутым.

Полицейские предполагают, что убийство может быть связано с каким-то ритуалом неизвестного культа или устрашающим челленджем в соцсетях. Также рассматривается версия с преступниками-подражателями.

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