Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, идут обсуждения по вопросу открытия бакинского метро, заявил Хикмет Гаджиев.

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Хикмет Гаджиев: «Мы вновь призываем наших граждан воздерживаться от зарубежных поездок, не ехать без особой необходимости. Потому что риски с коронавирусом в мире все еще высоки».

Хикмет Гаджиев: «В результате предпринимаемых шагов и соблюдения правил гражданами наблюдается резкое снижение инфицирования вирусом. С учетом важности развития достигнутых успехов, защиты здоровья граждан и ситуации с коронавирусом в мире на территории Азербайджана карантинный режим продлен с 31 августа до 30 сентября».

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Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.

Участвующие в брифинге представители Оперативного штаба — помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов отвечают на вопросы журналистов.

Minval.az