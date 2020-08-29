Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, идут обсуждения по вопросу открытия бакинского метро, заявил Хикмет Гаджиев.
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Хикмет Гаджиев: «Мы вновь призываем наших граждан воздерживаться от зарубежных поездок, не ехать без особой необходимости. Потому что риски с коронавирусом в мире все еще высоки».
Хикмет Гаджиев: «В результате предпринимаемых шагов и соблюдения правил гражданами наблюдается резкое снижение инфицирования вирусом. С учетом важности развития достигнутых успехов, защиты здоровья граждан и ситуации с коронавирусом в мире на территории Азербайджана карантинный режим продлен с 31 августа до 30 сентября».
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Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.
Участвующие в брифинге представители Оперативного штаба — помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов отвечают на вопросы журналистов.