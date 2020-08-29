Особый карантинный режим, действующий на территории Азербайджана, продлен до 00:00 часов 30 сентября 2020 года, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

«В соответствии с динамикой инфицирования коронавирусом и санитарно-эпидемиологической ситуацией с 31 августа 2020 года города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима.

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где уровень инфицирования высок, некоторые дополнительные ограничения сохраняются», — сказано в сообщении Оперштаба.

Minval.az