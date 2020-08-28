Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что критика в его адрес за появление с автоматом несправедлива.

«Это (внешняя угроза Беларуси) что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что «в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки».

Minval.az