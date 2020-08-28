«Расследование по уголовному делу, возбужденному в связи с незаконными действиями в Фонде государственной поддержки развития средств массовой информации, продолжается в следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией. Общественности будет предоставлена дополнительная информация».

Об этом сообщает пресс-служба Гепрокуратуры в Instagram.

Поступивший в Счетную палату Азербайджанской Республики материал о допущенных Фондом нарушениях был рассмотрен в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения в несоблюдении должностными лицами требований законодательства о государственных закупках, использовании денежных средств не по назначению, нарушении строительных норм и правил, незаконном предоставлении помощи средствам массовой информации.

Возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308-1.2 (неиспользование по назначению средств государственного бюджета в крупном размере) и 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок).

Ведется расследование.

Minval.az