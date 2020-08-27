Учебный процесс в школах и вузах Азербайджана начинается с 15 сентября. Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«Согласно нашим планам, с 15 сентября непосредственно в школах начнут обучение ученики 1-4 классов, с 1 октября — 5-9 классов, с 15 октября — 10-11 классов. При этом, в 5-11 классах с 15 сентября обучение будет проводиться в режиме онлайн», — сказал Амруллаев на пресс-конференции в четверг.

«Мы должны учитывать открытие учебных заведений как фактор, влияющий на распространение вируса в транспорте, на рабочих местах, в семьях. Однако мы также должны учитывать, что образование – это будущее народа и оно должно быть продолжено», — продолжил он.

По его словам, в школах будет проведена работа по ежедневной проверке температуры учащихся.

«Чтобы предотвратить распространение вируса, важно своевременно выявить заражение, определить список изолированных и контактировавших лиц. Мы заинтересованы в доведении информации до родителей, школьной общественности в случае выявления такого факта. Если у какого-то ребенка, родителя есть температура, то пусть они не приходят в школу. В связи с этим разрабатываются и специальные правила», — отметил он.

Minval.az