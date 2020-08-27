Детские сады в Азербайджане могут открыться с 15 сентября, но не везде.

Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«Детсады должны открыться в первую очередь там, где низкий уровень распространения вируса. С 15 сентября мы предлагаем поэтапно возобновить деятельность детских садов. В первую очередь, будут открыты детсады в регионах страны с низкой частотой распространения коронавирусной инфекции. Этот процесс продлится до 1 октября с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», — сказал Амируллаев.

Детсады в Азербайджане закрыты с 3 марта из-за коронавируса.

Minval.az