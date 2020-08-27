Жительница Бреста провела в СИЗО двое суток, ее будут судить за бело-красно-белое платье.

Брестчанку Наталью Климович вместе с мужем Владиславом задержали вечером 11 августа в ювелирной мастерской, где они работают.По ее словам, туда неожиданно пришли сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения.

«Они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в бело-красно-белом платье. Он спросил: «Что это? Ваша рабочая спецодежда? Пройдемте с нами». Муж возмутился и спросил, на каком основании. Ему сказали: «Раз ты такой умный, пойдешь с нами». Нас под руки завели в РОВД Брестского района. Естественно, никто нам не объяснил, за что нас задержали», — сообщила женщина «Брестской газете».

Мужчину выпустили на следующий день и без суда, а Наталья провела в СИЗО двое суток. Ее выпустили, вручив повестку в суд на утро 28 августа. Женщине вменяют статью 23.34 КоАП Беларуси — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Minval.az