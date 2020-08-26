«В следующем месяце сопредседатели планируют посетить Баку и Ереван».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

С.Лавров отметил также, что с помощью сопредседателей на каком-то этапе планируется организовать контакты министров иностранных дел.

«Однако для реализации этих планов с точки зрения нормализации ситуации важно остановить какие-либо инциденты уже не в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, а на армяно-азербайджанской границе. Мы надеемся, что произошедшее в июле не повторится и вместе с другими заинтересованными странами, нашими друзьями из Азербайджана и Армении окажем всяческую помощь в этом вопросе», — подчеркнул российский министр (цитата по АПА).

Minval.az